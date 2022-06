Sự thật về miếng bọt biển đầy vi khuẩn mà bạn rửa chén hằng ngày

Rất nhiều công ty cung cấp các giải pháp làm sạch – như bồn rửa diệt vi khuẩn cho bọt biển, bề mặt chống thấm nước hoặc các chất chống vi trùng. Nhưng nếu không có những nghiên cứu khoa học được đánh giá nghiêm túc, rất khó để đánh giá sự hiệu quả của chúng. Thay vào đó hãy xem xét những dụng cụ khác như bàn chải, khăn giấy, khăn vải (loại thường được giặt thường xuyên và sử dụng trong các nhà hàng).

Như tiến sĩ Egert đã viết trong email tiếp theo: ”Những dụng cụ ít bị ngâm nước, khô nhanh hơn, có mặt bên trong nhỏ hơn thực sự có thể giúp ích hơn trong việc vệ sinh hàng ngày”.

Tiến sĩ Sauer nói rằng vấn đề với bọt biển chính là mọi người dễ dàng phớt lờ nó. Chúng cư ngụ trong bồn rửa. Chúng luôn ẩm ướt. Chúng đầy chất bẩn. Nhưng bạn không thể đổ lỗi cho chúng. Ông cho biết: “Rất nhiều người trong chúng ta không thể từ bỏ được miếng bọt biển vì chúng giúp làm sạch những bề mặt mà chúng ta có thể thấy”. ’Tôi không nghĩ rằng bọt biển là một vật nguy hiểm, nhưng chúng mang lại một môi trường đủ lớn để vi khuẩn phát triển.” – ông nói thêm.

Nguồn bài dịch: ’We Need to Talk Some More About Your Dirty Sponges” - JOANNA KLEIN – THE NEW YORK TIMES (https://www.nytimes.com/2017/08/11/science/sponges-dirty-bacteria-contamination.html?ribbon-ad-idx=2&rref=science)

Hình minh họa: homify

