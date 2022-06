Chống nứt và cách xử lý hiệu quả khi nhà xuống cấp

Đối với nhà ở thông thường chịu lực bằng hệ khung bê tông cốt thép, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt tường có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do khí hậu nóng ẩm ở những xứ nhiệt đới như Việt Nam, nắng nóng kèm theo những cơn mưa lớn tác động trực tiếp vào hệ kết cấu, làm hệ kết cấu co giãn do chênh lệch nhiệt độ, dấn đến hiện tượng nứt trần, tường và dầm. Giải pháp kiến trúc chủ động cho hiện tượng co giãn là khe co giãn, một khe nhỏ giữa những những vị trí tiếp giáp của hệ kết cấu, giúp hệ kết cấu có thể co giãn hay ‘thở’ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, giải pháp này thường bị bỏ quên trong quá trình thi công và thiết kế.

