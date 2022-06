LÝ DO NÀO MÀ BẠN CHỌN KTSHANOI LÀ NHÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHO MÌNH

Đến với Ktshanoi là bạn đã tìm đúng người và đúng nơi rồi đó, xin đừng vội bỏ đi nhé, bạn hãy bớt ra chút ít thời gian để đọc vài dòng tâm sự của ktshanoi dưới đây. Bất kể bạn đã có hay chưa có bản vẽ thiết kế, bạn hãy mang bản vẽ hay những ý tưởng của bạn đến đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn không tính phí. Bạn cũng đừng nghĩ những cái không tính phí là cái không tốt hay những cái trả phí cao lại là cái tốt. Với Ktshanoi mọi thứ đôi khi lại ngược lại. Điều này chúng tôi đã gặp rất nhiều trong quá trình tư vấn của mình, những thứ không tính phí lại giúp tiết kiệm cho gia chủ được rất nhiều tiền, xin bạn bớt ra 5 phút thôi...chỉ 5 phút và đọc hết bài viết này và sau đó hãy đọc các bài viết về các công trình cụ thể của Ktshanoi phía trên bạn nhé Bạn đang là người đang cần tư vấn về việc xây dựng nhà cửa, văn phòng, showroom hay nhà hàng của mình, bạn đang tìm một dịch vụ tư vấn thiết kế họăc thi công trọn gói, bạn đang cần tìm các đội thợ thi công có uy tín và trách nhiệm cao... và hơn hết, bạn đang muốn có một không gian đẹp, hợp lý, tiện nghi, mà giá đầu tư lại phải chăng? Chúng tôi Ktshanoi rất hân hạnh được giúp bạn thực hiện điều ấy.

1. Xây dựng một công trình hiện đại cũng giống như chế tạo lắp giáp một chiếc xe hơi vậy, càng ngày ngôi nhà của bạn càng tích hợp các công nghệ hiện đại giống như trong một chiếc xe hơi ( câu hỏi cho bạn Vì sao đến tận bây giờ bạn vẫn không nên sử dụng những chiếc xe hơi Trung Quốc?. Hay vì sao người Việt mình lại chưa thể lắp nổi một chiếc xe hơi hạng sang?) Từ khi có bản thiết kế tốt đến khi công trình được hoàn thành là cả một quá trình từ lúc bắt đầu Tư vấn thiết kế, sau đó là Thiết kế bản vẽ, và tiếp theo Giám sát thi công, lựa chọn vật liệu, lựa chọn các nhà thầu, phối hợp các nhà thầu, các đội thợ, các nhà cung cấp...rất nhiều công việc chi tiết và tỷ mỉ, nó đòi hỏi một quá trình không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và thi công trong nhiều năm. Bạn không thể làm tốt được tất cả các việc đó vì đó không phải là chuyên môn của bạn. Kể cả nếu bạn đã từng làm 1-2 ngôi nhà hay Kể cả khi bạn đã có được bản thiết kế tốt bạn vẫn không thể tự làm nhà tốt được. Theo kinh nghiệm của Ktshanoi thì nếu bạn đã từng làm nhà thì bạn càng cần sự tư vấn của chúng tôi vì Chưa hết đâu vì khi có được bản thiết kế xây dựng tốt bạn mới chỉ đi được chưa đầy 50% quãng đường cần phải đi, bạn còn phải đối mặt với vô khối vấn để trong thi công mà bạn chưa bao giờ bắt gặp. Đó chính là lý do bạn cần có một nhà tư vấn tốt bên cạnh. Bạn không cần phải mất thời gian và lo lắng về việc này nữa, hãy giao nó cho Ktshanoi. Hàng năm chúng tôi thiết kế 20-30 công trình các loại và thi công khoảng 30%-40% trong số đó. Chúng tôi hiểu hơn hết bạn đang cần cái gì. Ktshanoi sẽ cam kết đi cùng bạn từ đầu quá trình thiết kế đến khi công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ktshanoi có đầy đủ đội ngũ từ Thiết kế - Tư vấn giám sát - và Thi công có bề dầy kinh nghiệm cho bạn. Đó là khác biệt giữa Ktshanoi va các đơn vị tư vấn khác.

2. Đầu tiên xin được giới thiệu qua với bạn về Ktshanoi: Chúng tôi là đơn vị thiết kế và thi công chuyên nghiệp trong có bề dầy kinh nghiệm. Ktshanoi đã hình thành và xây dựng từ năm 2002, đến nay đã được hơn 15 năm (một con số không nhỏ cho tuổi đời một đơn vị thiết kế và thi công xây dựng trọn gói). Công trình đầu tiên mà Ktshanoi tham gia là thi công sơn sàn khán đài Sân VĐQG Mỹ Đình năm 2002. Tiếp đó là hàng loạt dự án khác cho các đối tác nước ngoài như dự án cho Thương hiệu nổi tiếng như TOYOTA, TIGER BEER, HONDA, các văn phòng và showroom của các tổ chức nước ngoài như IDP, ACET, WABAG, CECAR, Thiết kế và Thi công văn phòng NAVIBANK, WESTEMBANK, HANAMOTO…Chừng ấy đủ chứng minh Ktshanoi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn. Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều các lọai công trình dân dụng, đặc biệt trong lĩnh vực Thiết kế nhà ờ biệt thự đẹp - cho đến các loại nhà ở khác như Thiết kế nhà lô, Thiết kế nhà ống đẹp - bên cạnh đó còn rất nhiều Các thiết kế mẫu nội thất đẹp như thiết kế và thi công nội thất văn phòng hay thiết kế và thi công các nội thất nhà ở gia đình...

3. Hãy nhìn bộ mặt phố phường xung quanh nơi bạn ở, bạn có thể đánh giá sơ bộ được thực trạng thiết kế và thi công các công trình dân dụng trên địa bàn mình đang sống. hiện nay vẫn rất nhiều công trình xây dựng không có bản vẽ thiết kế, được giao vào tay những đội thợ xây ngoại tỉnh không có kỹ sư hay kts chỉ huy và họ vẫn xây thành nhà được. Thử hỏi những gia chủ đó họ đã bao giờ bước chân vào các khách sạn hay những Resort năm sao chưa, hay họ đã bao giờ đi đến các thành phố của các quốc gia khác chưa? Nếu đã có một lần chắc hẳn họ đã không làm như vậy. Thưa bạn, các đội thợ nông thôn họ chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm và làm sao để dễ nhất cho họ làm và đôi khi họ muốn gạt các kts hay các kỹ sư sang một bên để dễ hơn cho họ làm. Trong quá trình làm việc chúng tôi đã tiếp xúc với hàng chục đội thi công nên biết rất rõ điều này, nhiều người trong số họ, các đội trưởng chỉ huy còn chưa tốt nghiệp cấp hai trường làng. Vậy bạn mạo hiểm để giao công trình của mình vào tay họ mà không cần một nhà tư vấn chuyên nghiệp?

4. Bạn nghĩ bớt được bản vẽ thiết kế kiến trúc hay bớt được người tư vấn giám sát công trình là rẻ hơn được một vài triệu hay một vài chục triệu? Không đâu, số tiền đó không thấm vào đâu so với số tiền hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng bạn đầu tư cho công trình. Bạn sẽ phung phí tiền của mình vào những chỗ mà bạn không thể biết, vào sắt thép, vào bê tông thừa để rồi chôn tất cả xuống đất mà bạn tưởng như vậy là công trình chắc hơn, chi tiêu vào vật liệu thừa bỏ đi hay sau mỗi lần mua nhưng không dùng được. Và bạn đang lãng phí vào việc xây rồi lại đập đi do quá trình thi công không thống nhất và các chi phí sửa chữa hay cải tạo sau này do quá trình sử dụng không hợp lý. Và hơn hết quá trình sử dụng không hợp lý do thiếu thiết kế sẽ đeo bám bạn trong suốt cuộc đời và sẽ gây cho bạn sự bực mình và khó chịu trong suốt những năm tháng sau đó. Rồi bạn phải đối mặt với một điều là công trình không thể nâng cấp được do không được tính toán trước các hạng mục kỹ thuật như thang máy, điều hòa chỉ vì cái tư duy cổ lỗ ấy...và đến một lúc bạn sẽ không thể chịu được nữa và bạn lấy hết can đảm và quyết định đập đi, đào cả móng cũ lên và xây lại! thế là hết... Đáng ra tuổi thọ ngôi nhà của bạn phải là 50-100 năm hoặc lâu hơn thế nhưng thực tế ngôi nhà chỉ tồn tại được có 10 năm nó đã bị lạc hậu. Đó là một sự lãng phí. Điều này không chỉ xảy ra với bạn đâu mà nó còn xảy ra với cả những công trình lớn tầm cỡ quốc gia mà bạn đang nhìn thấy... :-). Bạn hãy xem người Pháp họ để lại cho Hà Nội và các thành phố lớn khác những di sản thế nào? mặc dù nó bị tàn phá hoặc xuống cấp theo thời gian nhưng những công trình còn lại vẫn rất đẹp phải không bạn? Hồi đó, cách đây 100 năm công nghệ xây dựng và vật liệu thua kém bây giờ rất nhiều bạn ạ. Do vậy bạn hãy bỏ cái ý nghĩ tự làm mà không cần thuê tư vấn hay thi công chuyên nghiệp đi nhé 5. Trong quá trình làm việc, đôi khi chúng tôi thấy buồn khi tiếp xúc với các gia chủ và cầm trong tay những bộ hồ sơ không có chất lượng nhưng gia chủ đã phải chi hàng chục hay hàng trăm triệu đồng để mua nó, của một bạn thiết kế nào đó tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ mà gia chủ đã chót thuê và sau đó nhờ chúng tôi làm lại, chỉ đơn giản là họ được làm quá ít hoặc họ chỉ ngồi vẽ nhưng chưa từng trực tiếp thi công công trình nào, do vậy họ không thể kiểm soát được các lỗi thiết kế và các phát sinh trong thi công. Với kinh nghiệm của mình chúng tôi chỉ cần xem qua mặt bằng điển hình là biết ngay thiết kế của bạn có dùng được không. Nếu bạn đã có thiết kế nhưng còn phân vân về nó, hãy mang thiết kế của bạn đến đây, hoặc nhấc máy lên gọi, chúng tôi sẽ thẩm định lại hồ sơ cho bạn không tính phí. Để thẩm định, Bạn hãy hỏi người người thiết kế hoặc thi công cho bạn 1 câu hỏi thôi: Anh chị đã thiết kế và thi công bao nhiêu ngôi nhà rồi? nếu câu trả lời thấp hơn con số 30 ngôi nhà thì khoan hẵn đừng thuê vội

Từ thiết kế đến sản phẩm cuối cùng là cả một quá trình rất dài bao gồm nhiều công đoạn phức tạp liên quan đến vật tư, vật liệu, liên quan đến việc phối hợp và điều hành hàng chục đội thợ khác nhau và bạn không thể tự quyết định mọi việc một cách tốt nhất nếu bạn chưa xây nhà bao giờ hoặc mới xây một hoặc hai căn nhà. Hãy gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn. Ktshanoi đã thiết kế hàng trăm ngôi nhà và thi công cả vài chục công trình nên chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết

6. Trong quá trình làm việc, chúng tôi rất hay gặp các khách hàng bỏ chạy từ các công ty thiết kế lớn của "Tây" sang chỗ chúng tôi vì đơn giản vì đơn giản họ báo giá quá đắt. Bạn khoan hãy ký hợp đồng với các "ông Tây" đó nhé, và hãy nói cho chúng tôi biết ai là người phụ trách thực sự công trình của bạn trong công ty đó? không phải là "ông Tây" đó đâu thưa bạn, mà cuối cùng vẫn là anh em bạn bè chúng tôi cả. Nếu muốn Ktshanoi có thể kết nối cho bạn làm việc trực tiếp với những người đó, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được 1/2 chi phí. Đội ngũ cộng tác viên của chúng tôi có mặt ở khắp mọi các đơn vị tư vấn hay các đơn vị thi công lớn trong Hà Nội. Họ là các cán bộ kỹ thuật đang giữ các vị trí quan trọng như đội trưởng hay giám đốc xí nghiệp trong các tổng công ty. Chúng tôi đang cộng tác với một số người như vậy. Vậy tại sao bạn lại phải trả số tiền lớn hơn chỉ để mua một thương hiệu nước ngoài hay một thương hiệu nổi hơn mà cuối cùng vẫn là những con người đó làm ? Sao bạn không làm việc trực tiếp với những con người đó. Ktshanoi sẽ giúp bạn kết nối họ. Bạn hãy nhất máy lên và bấm số gọi cho Ktshanoi, các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp.

7. Trong quá trình xây dựng, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời tư vấn, hay góp ý của rất nhiều người, những con người tốt bụng, như một ông bác trong họ, hay một ông hàng xóm dễ mến vừa xây xong 1 ngôi nhà mà khoe là có rất nhiều kinh nghiệm và nhất là của mấy ông thầy cúng, thầy phong thủy không chuyên nào đó và bạn bị phân tâm bởi những ý kiến đó. Ồ không! bạn đừng nghe ai cả, cả đời họ mới chỉ làm 1 hoặc 2 ngôi nhà và họ không thể có đủ kinh nghiệm để tư vấn cho bạn đâu, nghe họ bạn sẽ giống như người "đẽo cầy giữa đường". hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn. Từ đầu đến cuối bạn hãy chỉ hỏi ý kiến của Ktshanoi và đừng nghe một ai khác, như vậy sẽ tốt hơn cho bạn. Bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, chỉ cần kích chuột ban cũng có thể biết đươc các thông tin về cung, mệnh, tướng số của bạn. Nếu cần mời Thầy chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những Thầy uy tín nhất. Trong hơn 15 năm Ktshanoi đã làm hàng trăm công trình các loại rồi rồi và bạn hãy yên tâm về điều đó

8. Bạn đã tìm được nhà tư vấn và thiết kế cho mình và rất tâm đắc với họ. Họ đưa cho bạn xem những phác thảo 3D phối màu rất đẹp, hãy cảnh giác nhé, làm lên công trình của bạn không giống vậy đâu, tốt hơn bạn hãy yêu cầu họ đưa ra cho bạn ảnh chụp thực tế các công trình của họ khi đã thi công xong bạn nhé, khi đó mọi chuyện sẽ khác. Họ sẽ đưa cho bạn những bộ hồ sơ dày cộp vẽ đủ thứ linh tinh cóp nhặt từ các nơi, xin thưa, thợ họ không tìm và đọc các bản vẽ đó đâu, đến cả dân chuyên nghiệp như chúng tôi còn chả muốn đọc nữa là các đội thợ. Ktshanoi đưa ra bản vẽ đơn giản hơn nhiều và nhanh hơn nhiều, có thể chỉ cần vài ngày làm việc bạn đã có được bản vẽ sơ bộ thiết kế kiến trúc công trình của bạn. Nếu bạn thấy phù hợp, bạn có thể tự vào tìm mẫu thiết kế phù hợp cho ngôi nhà của bạn và đem về dùng. Nhưng tốt hơn cho bạn là bạn nên cần một kts tư vấn và giám sát công trình cho mình. Hãy gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thẩm định lại cho bạn về năng lực, tuổi đời cũng như tuổi nghề của nhà tư vấn đó, như vậy càng tốt hơn cho bạn

9. Xây dựng một ngôi nhà không phải dễ. Xây dựng là một quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm tháng và hàng chục công trình khác nhau. Các gia chủ lại thường không nhận ra điều đó hoặc ko thuê hoặc thuê ko đúng người hoặc dừng vai trò của người chủ trì thiết kế quá sớm nên công trình hầu như ít khi được chọn vẹn. Chỉ đến khi họ đưa công trình của mình vào sử dụng họ mới nhận ra sai lầm này. Ngôi nhà của bạn xây lên sẽ mang dấu ấn của chủ nhà, người đó chính là bạn, ngôi nhà của bạn phải vẫn phù hợp cho dù đến 50 năm nữa nó vẫn phù hợp cho dù nội thất có được làm lại, ngoại thất có được làm mới nhưng ngôi nhà vẫn phải phù hợp, tất cả phụ thộc vào bạn vì đó là nhà của bạn mà. Thẩm mỹ của chủ đầu tư kết hợp với Tư vấn của kiến trúc sư dựa trên sự tôn trọng ý kiến của nhau sẽ tạo ra một ngôi nhà đẹp

Bạn đọc chú ý: Các công trình của Ktshanoi thiết kế và thi công ở trên trang chủ và có logo và số hotline của Ktshanoi. Các công trình khác là thiết kế khác là bài viết sưu tầm từ các website khác cho độc giả tham khảo không mang tính ứng dụng

