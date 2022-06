THƯ NGỎ

Trong xu thế phát triển của ngành VLXD, Xu hướng vật liệu an toàn, vật liệu xanh, an toàn với sức khỏe của con người càng được coi trọng, trần nhôm với đặc tính ưu việt và sự sang trọng sẽ là vật liệu xu hướng thay thế trần thạch cao. Trần nhôm có đặc tính siêu bền do được sản xuất từ nguyên liệu hợp kim nhôm, siêu nhẹ làm giảm nhẹ sức nặng lên móng tòa nhà, đặc tính vật liệu nhẹ làm giảm chi phí xây dựng móng. Trần nhôm còn được sơn phủ bằng lớp sơn tĩnh điện trong công nghệ ô tô máy bay, tuyệt đối an toàn với người sử dụng không đào thải độc tố cho người sử dụng như sơn nước trên thạch cao. Thời gian sử dụng 30-50 năm không phát sinh chi phí sơn sửa như trần thạch cao. Trên hết trần nhôm có đặc tính tiêu âm, cách nhiệt, chống nóng đứng đầu vật liệu ngành trần, đây là sự lựa chọn tối ưu cho các công trình. Trên nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thị trường, công ty cổ phần Gia Huy được đầu tư của tập đoàn Ấn Độ tiến hành hợp tác xây dựng nhà máy tại lô H10 khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng. Với phương châm “ Chất lượng là niềm tin” là kim chỉ nam cho hoạt động, thương hiệu trần nhôm & Lam chắn nắng BASI ALUMI tại Việt Nam cam kết mang đến cho Quý khách hàng chất lượng sản phẩm cao nhất với chi phí hợp lý nhất thị trường. Chúng tôi mong muốn được tạo cơ hội tham gia cung cấp sản phẩm cho các công trình dự án mà Quý công ty đang triển khai; Thay mặt cho công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng, đối tác đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Mong rằng sản phẩm trần nhôm BASI ALUMI vẫn tiếp tục được sự tin dùng của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn và hy vọng được hợp tác !

Liên hệ: Mr Hiền 0974566196

Website: http://www.trannhombasi.com.vn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NGUYỄN VĂN HIỀN