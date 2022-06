Kim Sơn Tiến chuyên phân phối các sản phẩm dân dụng thông minh, thiết kế tư vấn, thi công giải pháp nhà thông minh.

Chúng tôi hân hạnh mang đến cho tổ ấm của bạn một phong cách công nghệ mới.Ngôi nhà bạn được tự động hóa theo ý muốn với hệ thống tự động điều khiển chiếu sáng, hệ thống an ninh, an toàn luôn được giám sát, kiểm soát nghiêm nghặt , và các tiện ích giải trí chất lượng cao luôn sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu chủ nhân mọi lúc mọi nơi. Công nghệ nhà thông minh mang đến cho bạn : 1. An toàn cho gia đình Không bao giờ bị điện giật do công tắc điện kém chất lượng hay xuống cấp theo thời gian vì nguồn sử dụng là điện áp an toàn và không nguy hiểm (SELV) 24V DC theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Rủi ro hỏa hoạn hầu như không có vì các rơ le cấp nguồn cho các thiết bị điện dụng trong nhà được bố trí an toàn trong tủ điện và có vận tốc đóng ngắt rất nhanh không hề tạo ra tia lửa điện. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, các ổ cấm điện có thể chỉ được cấp điện khi cần. 2.An ninh cho tổ ấm Giám sát và điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà 24/24 dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Có nhiều chế độ an ninh khác nhau để cảnh báo, thông tin và tự phản ứng khi có kẻ lạ xâm nhập. Tự động ngắt ga, báo cháy khi có sự cố. 3.Tiết Kiệm không chỉ cho riêng bạn

Kết hợp điều khiển chiếu sáng hợp lý, rèm cửa tự động, điều khiển hệ thống máy lạnh, máy điều hòa và các thiết bị khác sẽ giúp bạn tiết kiệm từ 30% tới 50% điện năng tiêu thụ. 4. Đẳng Cấp Trọn Vẹn Hơn.

Ánh sáng được điều khiển theo ý muốn giúp tôn thêm vẻ đẹp của nội thất trong nhà bạn và cho không gian giàu cảm xúc hơn. Kiểm soát ra vào hoàn toàn tự động thông qua cổng, cửa tự động, khóa vân tay, thẻ từ…. Với Hệ thống âm thanh, hình ảnh đa vùng bạn có thể nghe nhạc, xem phim mọi nơi trong tổ ấm của bạn. Bạn có thể điều khiển toàn bộ ngôi nhà bằng nhiều phương pháp khác nhau ở mọi vị trí khác nhau thông qua nút nhấn, bảng điều khiển, máy tính, điện thoại, máy tính bảng… 5.Và quan trọng là hợp lý

Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đam mê và nhiệt huyết luôn sẵn sàng phục vụ. Thiết bị chính hãng, dễ dàng lặp đặt phù hợp với mọi công trình. Giá thành hợp lý, gói sản phẩm linh hoạt phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Dịch vụ chu đáo chế độ bảo hành từ 1 – 5 năm, bảo trì 6 tháng định kỳ miễn phí.