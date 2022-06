Sau một thời gian thực hành thiết kế kiến trúc theo các nguyên lý thiết kế được đào tạo trong trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM và các chuẩn mực quốc tế khi làm việc ở các công ty đa quốc gia, gần đây Nguyên bắt đầu nghiên cứu phong thuỷ như là một định hướng kết hợp 2 hệ thống lý thuyết này nhằm tạo nên 1 ngôi nhà hợp lý về công năng sử dụng, phù hợp với các tiêu chí phong thuỷ có chất thẩm mỹ hiện đại với chi phí đầu tư hợp lý. Công việc thiết kế nhà ở này như là 1 thú vui nghề nghiệp so với công việc chính đa dạng hơn của Nguyên là ở www.apa.com.vn . Nếu muốn tìm kiếm 1 dịch vụ hoàn chỉnh hơn vui lòng đến APA.

Có nhiều phong cách kiến trúc cũng như có nhiều quan niệm về thiết kế. Tìm hiểu triết lý thiết kế của người kiến trúc sư là một cách tốt để lượng định xem họ có thích hợp với nhu cầu thiết kế của bạn hay không ?

Với Nguyên thì sau gần 20 năm thực hành thiết kế nhà ở thì tôi nhận ra một điều là tiêu chí đẹp trong thiết kế nhà ở là một tiêu chí cần cân nhắc so với công năng sử dụng. Nếu bảo chọn lựa giữa 1 ngôi nhà sử dụng thoải mái, vào ở may mắn, làm ăn khá giả, gia đình hoà thuận và 1 ngôi nhà đẹp nhưng sử dụng hơi bất tiện một chút, may mắn thì chưa chắc, làm ăn thì khó khăn, gia đình thì lạnh lẽo thì tôi đảm bảo không ai chọn ngôi nhà thứ 2. Ngôi nhà có mặt tiền rất đẹp, rất bắt mắt nhưng nội thất, không gian bên trong phải hy sinh tiện ích này tiện ích nọ cho mặt tiền hoành tráng thì tôi càng không khuyến khích. Có thể nói mặt tiền chỉ hấp dẫn với chủ nhà 1 năm, cùng lắm là 2 năm còn chủ nhà phải sống, phải tương tác với không gian sống bên trong nhà từ 10 năm đến hơn 20 năm.

Chính vì vậy trong quá trình thực hành nghề tôi thường xếp tiêu chí đẹp sau tiêu chí tiện dụng và hợp phong thuỷ. Tuy nhiên khi 1 ngôi nhà được thiết kế tiện dụng và hợp lý về phong thuỷ thì tôi đoan chắc là nó sẽ đẹp, một vẻ đẹp mà càng sử dụng chủ nhà càng thấy đẹp.

Vấn đề còn lại là chi phí đầu tư, nó chỉ dừng lại và ảnh hưởng đến vẽ đẹp hào nhoáng bên ngoài, vẽ đẹp của vật liệu, vẽ đẹp của các thủ pháp mỹ thuật, vẽ đẹp của các trường phái kiến trúc, vẽ đẹp của ý kiến chủ quan. Tôi gọi là vẽ đẹp bên ngoài vì nó thay đổi theo năm tháng, từ loại vật liệu ra đời năm 1990 đến loại vật liệu đời mới đương đại, thay đổi từ gu thẩm mỹ của chị bác sĩ đến sở thích thẩm mỹ của 1 anh thương gia. Tức là nếu đầu tư thời gian và tiền bạc đúng mức thì dễ dàng đạt được và cũng dễ dàng thay đổi. Và khi một kiến trúc sư nói đến cái đẹp đúng chất thì cái đẹp đó phải vượt lên trên vẻ đẹp bên ngoài, nhất thiết phải chạm được đến cảm xúc của người ở trong ngôi nhà đó.

