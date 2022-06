Được thành lập năm 2016 mà tiền thân là một đơn vị thiết kế nội thất và thi công tự do. Cho đến nay công ty đã hoạt động và đang phát triển ổn định về mọi mặt trong lĩnh vực kinh doanh như:Thiết kế và xây dựng các công trình Dân Dụng: công trình nhà phố, biệt thự và căn hộ. Các công trình Công Cộng: Văn phòng, Trung tâm thể hình, Spa, Cửa hàng và Bar. Và đã nhận được phản hồi tích cực cùng sự hài lòng của khách hàng. Trong quá trình trưởng thành và phát triển, Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ MADDONE đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thi công và ý tưởng trong thiết kế nội và ngoại thất.

Hơn ai hết, chúng tôi đã thấm nhuần tư tưởng:"Câu chuyện của khách hàng chính là sân khấu của chúng tôi". Công ty cam kết về chất lượng cũng như tiến độ công trình một cách tốt nhất đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư. Tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định định hiện hành của Nhà nước. Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng sự chăm sóc tốt nhất (24/24) và một mối quan hệ lâu dài. Những công trình mà chúng tôi đã thực hiện cho khách hàng của mình còn tồn tại, trách nhiệm và sự quan tâm của chúng tôi với công trình và khách hàng còn vững chắc.

- Trụ sở chính: Số 49, đường Thích Quảng Đức, phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Văn phòng làm việc: Officetel số 23, Garden Gate Novaland, số 08 Hoàng Minh Giám, phường 09, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Hotline: +84 933 131 469 (Mr. Thịnh - Creative Director) / +84 166 534 3481 (Mr. Huy - Project Manager)