Năm 1994, Rèm An Phú ra đời là một trong những cửa hàng về ngành mành rèm đầu tiên tại Hà Nội. 2009: Rèm An Phú đăng ký thành lập công ty TNHH Thương mại và Nội thất An Phú, mở rộng quy mô khách hàng và dòng sản phẩm cung ứng.