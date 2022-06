Được thành lập từ tháng 2/2017 tuy nhiên với sự nhiệt huyết, sức trẻ và kinh nghiệm hơn 7 năm trong nghề của người dẫn đầu – Phú Long đang có những bước tiến lớn trong việc hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị giáo dục mầm non, ban ghe cho tre mam non cho rất rất nhiều trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ trên địa bàn Tp.HCM nói riêng và toàn khu vực miền Nam nói chung.

Thiết bị mầm non Phú Long

Hotline: 0933111009 - 02838977286

Địa chỉ: 30/3D, tam bình, hiệp bình chánh, Thủ Đức, TPHCM

Website: https://dochoiphulong.com/