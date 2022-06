I THIỆU VỀ LENADO

CÔNG TY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Bạn đang là người có nhu cầu về thiết kế và thi công về kiến trúc và nội thất Bạn mong muốn lựa chọn cho gia đình mình những sản phẩm chất lượng nhất trên thị trường ? Bạn đang cân đối tài chính và muốn có được những sản phẩm với giá cả hợp lí nhất nhất ??? HÃY ĐẾN VỚI LENADO LÍ DO BẠN NÊN CHỌN NHỮNG SẢN PHẨM CỦA LENADO Sản phẩm thiết kế Kiến trúc đi theo xu hướng kiến trúc xanh thân thiện với môi trường. Đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư trẻ sáng tạo đam mê và cống hiến.Sản phẩm đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường,… đa mẫu mã, hiện đại, tiên tiến, cập nhật xu hướng mới nhất trên thị trườngSản phẩm trang trí nội thất sáng tạo giản quyết vất đề thực tiễn của cuộc sống.Dây chuyền sản xuất trực tiếp tại xưởng với đội ngũ tay nghề chuyên nghiệp, máy móc sản xuất hiện đại, giúp cho các sản phẩm trở nên tinh tế, đáp ứng nhu cầu khách hàng vượt trên sự mong đợiNội thất Lenado là thương hiệu nội thất xanh, vật liệu thân thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe.Đội ngũ Tư vấn nhiệt tình, nhiều kinh nghiệmKhả năng cung cấp số lượng lớn các đơn đặt hàng trên toàn quốcCó xưởng sản xuất trực tiếp không qua trung gian, với nguồn nguyên liệu chất lượngĐỐI VỚI LENADO Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Lenado Việt Nam luôn tạo điều kiện và hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng để tất cả các cá nhân đều có cơ hội tốt nhất cho sự phát triển của mình, để từ đó phát triển LENADO Đó chính là những giá trị cốt lõi của Lenado của chúng tôi, và cũng chính những giá trị ấy là cơ sở nguồn để mang đến những sản phẩm, dịch vụ nội thất bằng gỗ chất lượng tuyệt hảo nhất. Bởi lẽ sự phát triển của chúng tôi nằm ở quyết định lựa chọn của bạn! Tự hào là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc thi công nội thất đồ gỗ tại Việt Nam, được các chung cư cao cấp, các căn hộ, doanh nhân, công ty lớn tại khu vực miền bắc chọn làm đối tác cung ứng và thi công nội thất như: Golden Palace, The Park, Dương Nội, Mandarin Hòa Phát, Royal City, nhà phố Nguyễn Văn Cừ, nhà phố, Vĩnh Hồ, KĐT Việt Hưng, Vinaconex, HEI, chung cư cao cấp Royal City,… LENADO cam kết mang đến những công trình xứng tầm, là nơi đinh đặt để bạn trao gởi niềm tin hoàn toàn. LENADO CAM KẾT VỚI SỨ MỆNH Mang đến giá trị cốt lõi của thiết kế và tư vấn trong cuộc sống.Là đơn vị chuyên thiết kế đồ gỗ nội thất, sản xuất đồ gỗ theo yêu cầu hàng đầu tại Hà Nội. Với các tiêu chí về Chất lượng- Uy tín – Đẳng cấp, Lenado vinh hạnh được là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nội thất đến các hộ gia đình và các doanh nghiệp đối tác trên toàn quốcKhông ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý.Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ Sản xuất và tiêu thụ cái mà khách hàng cần và xã hội cần (sản xuất theo nhu cầu).Tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty.Tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới chưa có đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ không có khả năng làm.Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ít bị cạnh tranh nhất.Cùng với những Chiến lược giá trị:Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là số 1.Giá thành kinh tế nhất trên thị trường.Dịch vụ chuyên nghiệp nhất.Đảm bảo cung cấp giá trị lợi ích lớn nhất cho khách hàng.0969 948 366