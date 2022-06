Công ty CP Trang Trí Nội Thất Tín Trung (Viết tắt TTDECOR) là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất, thi công nội thất, sản xuất và cung ứng sản phẩm nội thất tại HCM.

Được thành lập từ năm 2009 cùng với đội ngũ nhân viên tận tâm và giàu kinh nghiệm, TTDECOR tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ thiết kế – cung cấp – thi công nội thất các dự án khách sạn, resort, khu chung cư, cao ốc văn phòng, nhà hàng, biệt thự, nhà phố… Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một không gian sống, nghỉ dưỡng, làm việc thân thiện thiên nhiên với chi phí phù hợp nhất. Tính năng động và sáng tạo của các chuyên gia, tính tinh tế trên từng thiết kế cộng với quá trình thi công tỉ mỉ, quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng cam kết với Khách hàng đã đưa TTDECOR đến gần với mục tiêu mỗi ngày. Trong những năm tháng đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế năng động, gia đình TTDECOR bao gồm Quản lý, Kỹ sư, Kiến trúc sư, đội ngũ công nhân tâm huyết, lành nghề kết hợp cùng dàn máy móc công nghệ hiện đại, chúng tôi đã hoàn thiện trên 800 công trình ở nhiều khu dân cư/ chủ đầu tư danh tiếng: Phú Mỹ Hưng, Him Lam, Thảo Điền, Novaland, Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai,… Bằng sự nỗ lực bứt phá, từ năm 2014, TTDECOR trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn Him Lam; ở nửa đầu năm 2017, TTDECOR tự hào là nhà thầu quản lý – thi công nội thất cho dự án Khách sạn Intercontinental Phú Quốc – một dự án khách sạn 5 sao của tập đoàn IHG; dự án Khu biệt thự The Lotus Hạ Long của tập đoàn BIM. Với phương châm “YOUR SPACE – OUR CARE” và định hướng “Liên tục cải tiến”, TTDECOR là niềm tin của đối tác, khách hàng, là người bạn đồng hành của các nhà đầu tư trong lĩnh vực nội thất công trình. Để quý khách hàng vững tin vào TTDECOR, chúng tôi rất sẵn lòng chào đón qúy khách đến tham quan văn phòng cũng như nhà máy của TTDECOR. Địa chỉ VP: Tầng 09 - Himlam Land, 152/1A Đường D1, F.25, Bình Thạnh, TP.HCM Xưởng sản xuất: 350/86 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM