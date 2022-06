Cung cấp giấy vải dán tường và vải rèm,bọc sofa cao cấp.Mẫu mã đa dạng, chất lượng và độ hiếm cao trên thị trường được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu/ Supplying wallcoverings and fabrics for curtain, sofa. High quality, scarcity on the market with unique, various pattern and be directly imported from Europe