Thiết Kế Xây Dựng Pro được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014, với chiến lược phát triển được đặt ra ngay từ đầu là UY TÍN - CHUYÊN NGIỆP - TẬN TÂM và đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chính những nỗ lực, cố gắng nâng tầm sản phẩm dịch vụ càng ngày tốt hơn mà được sự tin tưởng của khách hàng, doanh nghiệp trong từng công trình trường tồn cùng năm tháng.



Những phát triển vượt bậc của chúng tôi qua từng năm tháng Thiết Kế Xây Dựng Pro đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành một trong số những Công ty cung cấp các giải pháp dịch vụ Thiết kế & Thi công nội thất uy tín trên thị trường. Chúng tôi cam kết dự toán báo giá thiết kế, thi công xây dựng nhanh chóng, cũng như hoàn thành thủ tục xin giấy phép xây dựng, hoàn công cho công trình quý khách đúng kế hoạch.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ thiết kế & thi công trọn gói của Thiết Kế Xây Dựng Pro?

Tin cậy: Trong suốt 4 năm phát triển Thiết kế xây dựng Pro luôn coi sự tin cậy của khách hàng là phần thưởng quý giá cho mình. Với đặc trưng của ngành xây dựng là giá trị sản phẩm được thẩm định theo thời gian thì sự tin cậy đã trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

Cam kết: Cam kết về chất lượng dịch vụ, thực hiện đúng với cam kết luôn là cách chúng tôi tạo lòng tin cho khách hàng và cũng chính là tạo uy tín cho chính doanh nghiệp của mình.

Minh bạch: Giá trị minh bạch của Thiết kế xây dựng Pro không chỉ thể hiện ở sự trong sạch và trung thực trong quản lý tài chính, hoạt động kinh mà còn thể hiện trong các hợp đồng bán hàng thông qua bảng báo giá chi tiết vật liệu, biên bản nghiệm thu chi tiết đến tay khách hàng.

Chu đáo: Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng vào chất lượng phục vụ. Nguyên tắc phục vụ chu đáo luôn được quán triệt trong tư tưởng nhân viên và trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động dịch vụ, định hướng phát triển của công ty.

An toàn: Đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đặc biệt là an toàn lao động. Cung cấp một nơi làm việc an toàn cho các bên liên quan, các vùng lân cận, có trách nhiệm với cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường.

Tôn trọng: Tôn trọng pháp luật, cộng đồng, khách hàng, đối tác và chính các cán bộ công nhân viên của mình.

04 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất, luôn là công ty thiết kế nội thất uy tín, chất lượng, thi công nhanh chóng. Thiết kế xây dựng Pro đã thi công hàng trăm công trình như: nhà hàng, quán cafe, nhà ở, chung cư,... Luôn đáp ứng tốt những yêu cầu của khách hàng đề ra. UY TÍN LÀ SỐ #1.

Thiết kế xây dựng Pro

Địa chỉ: HH02B, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội 10000

Địa chỉ xưởng sản xuất nội thất: Số 6, Tổ 22, ngõ 392 Đường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0987022122 - 0919333991

Mail: info@thietkexaydungpro.vn

Website: https://thietkexaydungpro.vn/