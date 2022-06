My Homedy là Nền tảng công nghệ kết nối Người dùng với các Chuyên gia Kiến trúc, Xây dựng và Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Nội, Ngoại thất. Thông qua My Homedy, Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các Chuyên gia phù hợp, để biến ý tưởng về ngôi nhà mơ ước của mình thành hiện thực. Người dùng khi đến với My Homedy sẽ được trải nghiệm một không gian tràn ngập các ý tưởng, những xu hướng thiết kế mới nhất dành riêng cho ngôi nhà của mình. Tìm kiếm, tiếp cận trực tiếp, dễ dàng với những Chuyên gia hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng và Thiết kế, Thi công công trình. Chọn lựa được những Nhà cung cấp sản phẩm Nội thất và Ngoại thất phù hợp nhất với phong cách và lối sống của mình. MyHomedy Be your better home...

Website chính thức: https://my.homedy.com

Điện thoại: 093 642 68 82

Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000

Giờ: Open 24 hours