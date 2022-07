Song Nam is a construction consultant of architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit and project management for large scale projects in HO CHI MINH city, Vietnam.

Gemini Project Developer Company Limited

=============

Công ty kiến trúc Song Nam được phát triển từ bộ phận tư vấn thiết kế: lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế, xin phép xây dựng. Song Nam đã thực hiện rất nhiều loại công trình từ cao ốc văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, công viên đến khu du lịch, resort, biệt thự, khách sạn, sân golf và các khu phức hợp trong cả vai trò thiết kế trọn gói hay tư vấn địa phương cho các công ty kiến trúc nước ngoài.

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hotline : +(84)769 861 168

Địa chỉ: 98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP HCM - Tel: + (84.28) 3848 4995

Email: songnam09@gmail.com

Website: https://www.songnam.net/