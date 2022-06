Tư vấn giám sát thẩm tra thiết kế, thi công nhà xưởng,

kiến trúc, kết cấu, cơ điện, xin phép xây dựng và quản lý các dự án quy mô lớn ở TP.HCM uy tín.

Song Nam is a construction consultant of architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit and project management for large scale projects in Hochiminh city, Vietnam.

Hotline : +(84) 769 861 168

Web: http://www.songnam.net