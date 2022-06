Kiến Trúc Nguyên An là đối tác uy tín và chất lượng trong ngành xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực tỉnh Khánh Hòa.Kiến Trúc Nguyên An tự tin là công ty có các thế mạnh:Triển khai thiết kế, thi công công trình, dự án Trang trí nội ngoại thất công trìnhXin cấp phép xây dựng nhanh. Những giá trị tạo dựng đạt được đang đi đúng với tôn chỉ mà Nguyên An đề ra ngay từ khi bắt đầu thành lập nhằm cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng, an toàn. Mười năm cho chặng hành trình hình thành và phát triển – Kiến Trúc Nguyên An khẳng định mình qua sự lựa chọn của khách hàng cho những dự án lớn mang tầm chiến lược của khu vực.Và vị thế ấy được tạo dựng bởi những con người và văn hóa mang tên Nguyên An. Đó là từ những nhân sự trong buổi đầu thành lập, đến nay, những cái tên ấy đứng trong hàng ngũ nhân viên là đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, quản lý dự án có năng lực và chuyên môn cao. Họ, dù ở vị trí nào, phòng ban nào – là nhân sự hành chính, phòng kế toán, phòng QLTC, hay phòng thiết kế đều là những con người luôn ý thức phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ, sẵn sàng đón nhận thách thức, không ngừng tìm kiếm cơ hộiThúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến, trách nhiệm từ văn phòng cho tới công trường ấy của nhân viên Nguyên An không gì khác bởi đây là nơi mà mỗi cá nhân đều được trân trọng tài năng, được làm việc trong môi trường khoa học với hệ thống trao đổi thông tin đảm bảo mọi nhân viên đều dễ dàng tiếp cận và sử dụng thông tin cần thiết cho các hoạt động trong công việc.Cùng đó, mức thu nhập tương xứng với đóng góp, những phần thưởng theo doanh thu thực hiện công trình đã hoàn thành đúng tiến độ… cũng chính là động lực để nhân viên phát huy năng lực, ra sức cống hiến.Sự lớn mạnh của một doanh nghiệp phản ánh chân thực năng lực của đội ngũ nhân viên ở đó. Và với chính sách luôn vì sự phát triển của người lao động;Nguyên An đã xây dựng được đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật; các tổ công nhân chuyên ngành năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu cao của đối tác.Từ đây, với nền móng vững chắc về con người và giá trị đầu tư cùng với niềm tin được khẳng định qua những dự án lớn – Thiết kế kiến trúc Nguyên An tự tin vươn xa hơn trong lĩnh vực thi công các công trình cao tầng, biệt thự, nhà phố thuộc các dự án trên toàn quốc.