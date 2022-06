Nhôm Xingfa là thương hiệu nhôm hàng đầu về kết cấu nhôm lắp ghép trong lĩnh vực xây dựng & nằm trong Top 4 loại nhôm tốt nhất trên thế giới hiện nay. Sản phẩm nhôm Xingfa đã xuất hiện trên thị trường từ những năm 80, và cho đến nay đã có mặt ở hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới như: châu Âu, châu Mỹ, châu Á.. tòa cao ốc Infinity Tower (Mỹ), tòa nhà One Canada Square ở London (Anh), tháp Burj Khalifa cao 838m ở Dubai, U.S World Market Center (Mỹ), Northern Light Project (Kazakhstan), Construction of Shin – Yokohama Station (Nhật Bản), Đông Nam Á

Các dịch vụ Lắp đặt cửa nhôm Xingfa

Cửa nhôm Xingfa

Nhôm Xingfa tem đỏ Quảng Đông

Thi công cửa nhôm Xingfa Các lĩnh vực dịch vụ Thanh Xuân Trung

Thanh Xuân

Hà Nội

Việt Nam Địa chỉ Tầng 6 tòa nhà Techcombank 52 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

100000 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Việt Nam

+84-985213785 www.xingfa.vn