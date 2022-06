LIM GROUP – Less Is More

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT LIM GROUP là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế và thi công nội thất chung cư, biệt thự, nhà phố, văn phòng, showroom, khách sạn, nhà hàng, nhà đẹp…

Với đội ngũ thiết kế nội thất nhiều năm kinh nghiệm kết hợp với đội ngũ thi công lành nghề.

Với máy móc nhà xưởng hiện đại, quy trình sản xuất khoa học, chuyên nghiệp và chặt chẽ đảm bảo chất lượng từ bản vẽ đến sản phẩm thực tế.

Lim group – Sự lựa chọn tối ưu của bạn