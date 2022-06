Giới thiệu AVi Việt Nam (Agriculture VietNam

AVi.org.vn (AVi Việt Nam tên viết tắt của Agriculture VietNam) là nơi chia sẻ những kiến thức nông nghiệp cho người Việt. Với tinh thần “Nông nghiệp sạch cho cuộc sống xanh”, mọi kiến thức mà chúng tôi chia sẻ đều hướng người đọc có cái nhìn khác về nông nghiệp, tránh xa thực phẩm bẩn, kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.Đến với AVi.org.vn (AVi Việt Nam) mọi người sẽ được cung cấp đầy đủ những kỹ thuật nông nghiệp cả về trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao năng suất cây trồng cũng như vật nuôi nhằm cải thiện đời sống. Nông nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, nó còn là ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình Việt.

Lý do hình thành AVi Việt Nam

Đứng trước vấn nạn về vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng đang rất lo lắng khi mua thực phẩm trên thị trường. Không dùng thì không được, mà dùng thì hại sức khỏe. Nhiều người coi trọng đồng tiền hơn sức khỏe cộng đồng. Ngày càng nhiều hành động sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm rồi bày bán tràn lan. Một phần cũng do họ chưa biết các kỹ thuật trồng, thu hoạch cũng như bảo quản thực phẩm sao cho tối ưu và an toàn nhất. AVi.org.vn sẽ là nơi tổng hợp, chia sẽ những kỹ thuật bạn cần.Xuất phát từ những trăn trở làm sao mọi người có thực phẩm sạch để sử dụng, các phương pháp tự trồng, tự nuôi tại nhà cung cấp đầy đủ, chi tiết cách thức chuẩn bị cho đến thực hiện. Ngay cả bạn là ai đi nữa, chỉ cần đọc và làm theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ thành công.Ngoài ra, “cuộc sống xanh” còn cần những điểm nhấn trang trí không gian thêm sinh động. Do đó, ngoài những kiến thức nhằm tăng gia sản xuất thì chúng tôi còn cung cấp những thông tin hướng dẫn trồng và chăm sóc cây cảnh hay thú cưng,… Hy vọng góp phần làm phong phú hơn cuộc sống của bạn.

Liên hệ AVi Việt Nam

Địa chỉ: 184/8/2A Đường TL41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0932720908

Email: avivietnam.com@gmail.com

Website: https://avi.org.vn

