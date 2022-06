Chúng tôi là đại lý vé cáp treo của tất cả các hệ thống cáp treo hiện nay của tập đoàn Sunworld. Chúng tôi luôn đem đến cho du khách , quý công ty quý đại lý giá vé cáp treo giá rẻ nhất hiện nay với chính sách hỗ trợ cực kỳ ưu đãi .

Các hệ thống thống vé cáp treo chúng tôi đang cung cấp bao gồm

Vé Cáp Treo Bà Nà Hills

Vé Cáp Treo Hòn Thơm

Vé Cáp Treo Nữ Hoàng

Vé Cáp Treo Núi Bà Đen

Vé Cáp Treo Cát Bà

Vé Cáp Treo Fansipang

Vé Cáp Treo Bà Nà Hills

Vé cáp treo Bà Nà là tuyến cáp treo đưa du khách đến với đỉnh Bà Nà ,Đà Nẵng . Tại Đỉnh Bà Nà , tập đoàn Sunworld xây dựng khu vui chơi giải trí Sun World Ba Na Hills với nhiều trải nghiệm hấp dẫm. Nằm trong hệ thống Sun World – thương hiệu vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group, Sun World Ba Na Hills là quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Với vị trí địa lý độc đáo trên đỉnh núi cao 1.489m, Sun World Ba Na Hills là điểm du lịch hội tụ tất cả lợi thế về thời tiết và vẻ đẹp thiên nhiên. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm không khí lễ hội bất tận và khám phá những điểm đến thú vị như Làng Pháp, Vườn hoa Tình yêu Le Jardin D’Amour, Hầm rượu Debay, Khu trưng bày tượng sáp đầu tiên tại Việt Nam…

Địa chỉ: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Hãy sở hữu ngay tấm vé cáp treo Bà Nà và cùng đến với Sun World Ba Na Hills ngay hôm nay nhé.





Vé Cáp Treo Fansipang Legend

Vé Cáp Treo Fasipang là vé để sử dụng cho tuyến cáp Treo Fansipang , đưa du khách đến với đỉnh núi cao nhất Việt Nam .Bằng ý chí và sự quyết tâm, Tập đoàn Sun Group VietNam đã xây dựng thành công hệ thống cáp treo chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” mang tên Sun World Fansipan Legend. Sun World Fansipan Legend nằm tại phía Tây Nam thị xã Sa Pa, là quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí và khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp, nằm trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã trở thành huyền thoại – đỉnh Fansipan. Đây là công trình được thực hiện

với công nghệ hiện đại của hai hãng cáp treo lừng danh thế giới Doppelmayr và Garaventa, được thiết kế và thi công dựa trên những yêu cầu và kiểm duyệt khắt khe của Sun Group, đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện., Sau khi đưa vào sử dụng, Sun World Fansipan Legend đã được tổ chức Guiness ghi nhận là hệ thống cáp treo ba dây cao nhất, dài nhất và hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên được lắp đặt ở Châu Á.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai





Vé Cáp Treo Hòn Thơm

Vé Cáp Treo Hòn Thơm được sử dụng cho tuyến cáp treo Vượt Biển Hòn Thơm .Tuyến cáp treo đưa du khách đến vớiTổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park đem đến trải nghiệm về một thế giới giải trí sôi động và ngập tràn hứng khởi với hệ thống cáp treo Hòn Thơm – cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài 7.899,9m khai trương tháng 02/2018, công viên giải trí, công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á – Aquatopia Water Park quy mô và hoành tráng đã được khai trương vào tháng 12 năm 2019!

Địa chỉ: Bãi đất đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang





Vé Cáp Treo Núi Bà Đen

Vé Cáp Treo Núi Bà Đen thuộc dự án Sun World BaDen Mountain cung cấp 2 tuyến cáp treo phục vụ thuận tiện cho nhu cầu tham quan của du khách. Thay vì hành trình khó khăn như trước đây, du khách từ người già đến trẻ nhỏ…đều sẽ có thể di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng khi đến thăm núi Bà Đen. Tuyến cáp treo Vân Sơn: đưa du khách chinh phục đỉnh núi Bà Đen – Nóc nhà Nam Bộ Tuyến cáp treo Chùa Hang: mang du khách đi bái vọng quần thể văn hóa tâm linh lâu đời chùa Bà, chùa Hang…

Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh





Vé Cáp Treo Nữ Hoàng

Vé Cáp Treo Nữ Hoàng được sử dụng trong quần thể vui chơi giải trí Côngviên Hạ Long, cáp treo Nữ Hoàng là con đường duy nhất nối liền hai khuvực chính trong tổ hợp này. Bắt đầu từ ga Đại Dương nằm bên khu bãi Cháy xuyên qua vịnh Cửa Lục, tuyến cáp treo này chạy song song theo cầu Bãi Cháy dừng tại ga Mặt Trời trên đỉnh đồi Ba Đèo ( Hòn Gai).





Vé Cáp Treo Cát Bà

Vé Cáp Treo Cát Bà là vé cáp treo để sử dụng trên tuyến cáp treo Sun World Cat Ba Cable Car . Tuyến Cáp Treo đưa du khách đến với Cát Bà . Khi đi trên tuyến cáp treo Cát Bà du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh “viên ngọc” của Vịnh Bắc Bộ trên tuyến cáp treo hiện đại nhất thế giới, nối liền từ trung tâm đảo Cát Hải đến thị trấn Cát Bà. Tuyến cáp treo Cát Bà mang tới cho du khách một phương tiện di chuyển mới, vô cùng thuận tiện, không những bảo vệ môi trường, mà còn rút ngắn một nửa thời gian di chuyển so với thời gian di chuyển với các phương tiện khác. Quý khách cần mua vé Cáp Treo hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được giá ưu đãi tốt nhất .





Quý khách cần mua vé Cáp Treo hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được giá ưu đãi tốt nhất .





We are the cable car ticket agent for all current Sunworld cable car systems. We always bring you, your company, the cheapest cable car ticket agent today with extremely preferential support policies.The cable car ticket systems we are offering include

Ba Na Hills Cable Car Tickets Hon Thom Cable Car ticket Queen Cable Car Tickets Mount Ba Den Cable Car Tickets Cat Ba Cable Car Tickets Fansipang Cable Car tickets





Cable Car Tickets Ba Na Hills









Ba Na cable car ticket is a cable car that takes visitors to the top of BaNa, Da Nang. At the Peak of Ba Na, Sunworld Corporation built the Sun World Ba Na Hills entertainment area with many fascinating experiences. Located in the Sun World system - the entertainment brand of Sun Group, Sun World Ba Na Hills is the leading resort complex in combination with entertainment in Vietnam. With a unique geographical location on the 1,489m high mountain, Sun World Ba Na Hills is a tourist destination converging all advantages of weather and natural beauty. Here, visitors also experience the endless festival atmosphere and explore interesting destinations such as French Village, Love Flower Garden Le Jardin D'Amour, Debay Wine Cellar, the first wax display in Vietnam. Male…

Address: Hamlet An Son, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City

Get a Ba Na cable car ticket right away and come to Sun World Ba Na Hills today.





Fansipa

ng Legend Cable Car Tickets









Fasipang Cable Car ticket is the ticket to use for the Fansipang Cable Car, bringing visitors to the highest mountain in Vietnam. With will and determination, Sun Group Vietnam has successfully built the main cable car system. “Roof of Indochina” named Sun World Fansipan Legend.Sun World Fansipan Legend is located in the southwestern Sa Pa town, is a complex of cultural tourism, cable car services, entertainment and luxury hotels, located in the majestic natural scenery. become a legend - Mount Fansipan. This is a work made with modern technology of two world famous cable car companies Doppelmayr and Garaventa, designed and constructed based on the strict requirements and censorship of Sun Group, ensuring safety in After being put into use, Sun World Fansipan Legend has been recognized by Guinness as the tallest, longest and most modern three-wire cable car system in the world, first installed in Chau. ASIAN.

Address: Nguyen Chi Thanh Street, Sa Pa District, Lao Cai Province





Hon Tho

m Cable Car ticket









The

Hon Thom Cable Car ticket is used for the Hon Thom Cable Car Route. The cable carbrings visitors to Sun World Hon Thom Nature Park offers an experience of anexciting and exciting world of entertainment with Hon Thom cable car system - the longest sea-crossing cable car in the world with a length of 7,899.9m opened in February 2018, the most modern amusement park, water park in Southeast Asia - Aquatopia Water Park coated was opened in December 2019!

Address: Red beach, An Thoi town, Phu Quoc district, Kien Giang province





Mount B

a Den Cable Car Tickets









Nui Ba Den Cable Car ticket of the Sun World BaDen Mountain project provides 2 cable car routes for the convenience of tourists. Instead of the difficult journey as before, visitors from the elderly to children ... will be able to move quickly and gently when visiting Ba Den Mountain.Van Son cable car route: taking visitors to conquer the top of Ba Den mountain - the roof of the Southern houseChua Hang cable car route: bringing visitors to worship the ancient cultural and spiritual complex of Ba pagoda, Hang pagoda ...

Address: Nui Ba Den, Ninh Phu Quarter, Ninh Son Ward, Tay Ninh City, Tay Ninh Province





Queen C

able Car Tickets









Queen Cable Car ticket is used in the entertainment complex of Ha Long Park, the Queen Cable Car is the only road connecting the two main areas in this complex. Starting from Dai Duong station on the side of Chay beach through Cua Luc bay, this cable car line runs parallel to Bai Chaybridge, stopping at Sun station on Ba Deo hill top (Hon Gai).





Cat Ba Cable Car Tickets





Cat Ba Cable Car ticket is a cable car ticket to use on Sun World Cat Ba Cable Car. Cable car route takes visitors to Cat Ba. When traveling on the Cat Ba cable car, visitors will admire the panoramic "pearl" of the Gulf of Tonkin on the most modern cable car in the world, connecting from the center of Cat Hai island to Cat Ba town. The Cat Ba cable car route offers visitors a new, extremely convenient means of transport, not only protecting the environment, but also shortening the travel time by half compared to traveling time with other means. .If you need to buy Cable Car tickets, please contact us to get the best discount.

