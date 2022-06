AN KHOA DESIGN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công xây dựng. Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án thiết kế nội thất chung cư, nội thất căn hộ, nội thất nhà phố, nội thất biệt thự...đảm bảo thi công nội thất sang trọng, hiện đại, đa phong cách phù hợp với xu hướng. Cùng với đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư trẻ nhưng đầy tài năng và đầy nhiệt huyết An Khoa Design luôn tự tin mang đến cho bạn một không gian tuyệt vời hơn những gì bạn mong đợi. Nhiều dự án thiết kế bởi An Khoa Design được đánh giá là chất lượng bởi các chuyên gia và sự hài lòng của khách hàng: Biệt thự Himlam, căn hộ, Vinhome, Topic Garden, Water mark – Hà Nội … Dịch vụ thiết kế & thi công nội thất tại An Khoa bao gồm: » Thiết kế và thi công nội thất căn hộ » Thiết kế và thi công nội thất nhà phố » Thiết kế & thi công nội thất nhà hàng » Thiết kế và thi công nội thất spa » Thiết kế và thi công nội thất văn phòng » Thiết kế và thi công nội thất studio …

Các dịch vụ Thiết kế nội thất chung cư

Thiết kế nội thất nhà phố

Thiết kế nội thất biệt thự

Thiết kế nội thất Spa

Thiết kế nội thất studio

Thiết kế nội thất văn phòng

Thi công nội thất căn hộ

Thi công nội thất nhà phố

Thi công nội thất biệt thự

Thi công nội thất spa

thi công nội thất Studio

Thiết kế Thi công nội thất trọn gói

Hiển thị tất cả 12 dịch vụ Các lĩnh vực dịch vụ Hồ Chí Minh, và TP HCM Địa chỉ 2/7 Trung Lang, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

70000 TP HCM

Việt Nam

+84-906719175 ankhoa.com.vn