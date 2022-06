Đông Travel là công ty đại lý du lịch đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực du lịch là một trong số những công ty hàng đầu tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế . Đông Travel Được thành lập và dẫn dắt bởi CEO Đồng Hoàng Thịnh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch. Năm 2008, Đông Travel bắt đầu bằng việc bán tour trọn gói cho khách du lịch Balan đi về phương đông trong đó có Việt Nam.Chúng tôi là những người tiên phong khai mở thị trường đông dân Indonesia với việc tự đào tạo những HDV nói tiếng Indonesia đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2019, tạo nên dấu ấn mới cho Đông Travel với việc mở rộng thị trường sang khách Ý. Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là các tour,combo du lịch trong nước : Phú Quốc , Quy Nhơn, Sapa, Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang, Hà Giang, Hội An, Vũng Tàu, Phú Yên, Nam Cát Tiên, Mũi Né và các tour du lịch nước ngoài (Thái Lan, Bali,...). Các sản phẩm nổi bật nhất là: Tour du lịch trọn gói Phú Quốc Thiên đường đảo ngọc + the Grandworld , Tour riêng gia đình trọn gói Phú Quốc 3N2Đ Vinwonders + Vinsafari, du lịch trọn gói Sapa 2N1Đ, Combo the Anam Nha Trang, Voucher Legacy Yên Tử Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, tour doanh nghiệp và nhiều dịch vụ du lịch khác. Ngoài ra, Đông Travel còn tham gia và tổ chức các sự kiện du lịch lớn Indonesia Tourism Roadshow 2016 cùng với Bộ Du Lịch Indonesia và Đại sứ Quán Indonesia,hội chợ du lịch PATA tại Banten, Jakarta, Indonesia và New York, STB Festival cùng với Singapore Tourism Board. Thông tin liên hệ: Address: No 3, 178, Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000 Phone: 0948891000 Email: cs@dongtravel.com Website: https://www.dongtravel.com/ Giấy phép kinh doanh: 0306097091

