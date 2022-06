Công ty Bảo Vệ VSC được thành lập năm 2019 và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty được thành lập bởi ông Nguyễn Hữu Đại là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh. Bảo vệ VSC sở hữu đội ngũ quản lý, nhân viên giàu nhiệt huyết, yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp và có trình độ. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho quý Khách những dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp nhất. Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ: nhà máy, tòa nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, khu đô thị, khu du lịch, ngân hàng, trường học, công trường, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thg mại, văn phòng công ty, hệ thống cửa hàng, nhà kho, dịch vụ giám sát an ninh từ xa.

100000 Hà Nội

Việt Nam

+84-988193183