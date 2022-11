Bạn đang được sếp giao cho nhiệm vụ đặt bánh tặng nhân viên, đồng nghiệp, bánh kem hiện đại .... Nghĩ mãi mà không biết đặt bánh kiểu dáng như thế nào cho vừa tinh tế vừa đảm bảo toát lên được tinh thần của công ty. Hãy thử tham khảo mẫu bánh kem công ty in logo ở banhngot.vn nhé!





Mẫu bánh kem in logo công ty hiện đại tặng nhân viên: bánh kem hình con dê

Là một trong số danh sách mẫu bánh kem hiện đại - bánh sinh nhật hình vuông có kích thước to, có thể cho hơn 7 người ăn. Hơn nữa, hình vuông vừa sang trọng vừa được gắn logo của công ty, màu sắc chuẩn, sống động như thật, do vậy rất được khách hàng ưa chuộng. bánh sinh nhật bông lan trứng muối

Bánh sinh nhật hình vuông hiện đại còn được làm món quà tặng khách hàng, bánh kem con chuột cho bé trai bạn bè nhân dịp khai trương, kỷ niệm. Bởi ngoài in logo của thương hiệu để tặng sinh nhật nhân viên, thì nhân ngày khai trương ý nghĩa này - một chiếc bánh kem chúc mừng được in logo của công ty kèm lời nhắn gởi sự may mắn, bánh kem 2 tầng thành công tới gia chủ chắc chắn sẽ làm người nhận hài lòng, hạnh phúc.