GIỚI THIỆU Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng ARCBINH là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế – Thi công xây dựng. Được thành lập từ năm 2009, hoạt động dưới sự tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư lâu năm có tâm huyết với mục tiêu lâu dài là phát triển thành một đơn vị tư vấn thiết kế thi công chuyên nghiệp. Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm và phát triển với hàng trăm công trình tiêu biểu, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng ARCBINH tự hào là đối tác tin cậy của Quý đối tác, Quý khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. THÔNG TIN CÔNG TY Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ARCBINH Tên viết tắt: ARCBINH Địa chỉ: 159/67/12 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02839350048 Hotline: 00903040312 - 0911867890 Email: thietkethicongbinhminh@gmail.com Website: nhadep.cloud DỊCH VỤ CUNG CẤP Tư vấn thiết kế Thiết kế kiến trúc và nội thất Thi công xây dựng hoàn thiện Thi công, sản xuất đồ gỗ nội thất TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI TẦM NHÌN Trở thành công ty hàng đầu về tư vấn, thiết kế – Thi công xây dựng SỨ MỆNH Đối với thị trường: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ “độc đáo trong thiết kế, an toàn trong thi công” , là hội tụ tinh hoa của sự sáng tạo, sự tôn trọng và am hiểu nhu cầu khách hàng, am hiểu phong thuỷ khoa học. Đối với đối tác và cổ đông: đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. Đối với nhân viên: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Đối với xã hội: hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của địa phương và toàn quốc. GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Uy tín, Trách nhiệm - Uy tín với thị trường vẽ đường thành công - Chất lượng sản phẩm, dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. - Tâm hồn và nỗ lực sáng tạo các giá trị vì khách hàng. - Quan hệ hợp tác, chia sẽ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng của văn hóa Trân trọng.

Các dịch vụ Thiết kế yhi công các công trình nhà ở và công trình dân dụng

+84-911867890