a Tuyet Tinh Cung, cho ta len lam cung chu Tuyet Tinh Cung roi, ta se sua lai quy cu cua Tuyet Tinh Cung, ta hy vong cac de tu cua Tuyet Tinh Cung co the mot long trung thanh, khong phai tiec nuoi giong nhu nguoi.”“Ta cam thay han la nen som sua lai quy cu cua Tuyet Tinh Cung, quy cu hien tai co chut mat nhan tinh, Tuyet Tinh Cung cung khong the lai co mot cung chu giong nhu nguoi.”Chung Ly Suong: “Ho ho……”Mau loang theo khoe mieng chay ra, dac set, tung giot lai tung giot.Dua vao cai gi, dua vao cai gi?Dua vao cai gi ma nang ta da phai chiu dung nhieu nhu vay, ma nhung nguoi khac lai co the tot dep, lai co duoc tuong lai hanh phuc, nang ta khong the chap nhan duoc.Bon ho deu la de tu cua Tuyet Tinh Cung, da la de tu cua Tuyet Tinh Cung, deu phai doan tuyet tinh ai, khong the o ben nam nhan.Do Dan Lien con noi them: “Cung chu yen tam, ta se cham soc tot cho nguoi, rot cuoc dua tre kia van la quan tam den nguoi, khong muon mang nguoi, chi la, phai tra lai nhung gi nguoi da doi xu voi dua tre ve cho nguoi ma thoi.hung Ly Suong gian nan nham mat lai, khong muon nhin thay Do Dan Lien nua, khong muon nhin thay nang thoa thue dac y, khuon mat rang ngoi, day con la Do Dan Lien luon cui dau lam viec sao?Nang ta khong muon nghe Do Dan Lien noi, nghe nang hung thu bung bung ma muon thay doi Tuyet Tinh Cung, giong nhu muon cai cach Tuyet Tinh Cung ngay cang tot hon, trong loi noi tran day da tam.Sao nang dam?Sao Do Dan Lien dam?Chi chop mat, chung quanh nang ta chi toan la ke thu, ngay ca nguoi ty muoi lon len tu nho cung han nang ta.Chung Ly Suong cam thay truoc day minh da doi xu voi Do Dan Lien qua tot, nang ta van luon khong dong vao Do Dan Lien, ma nay Do Dan Lien lai lam nhu the.Cau ket voi nguoi ngoai, giua nang ta va dua tre, Do Dan Lien da chon dua tre.“Nao, dua cung chu vao long sat di, nhe tay mot chut.” Do Dan Lien nhe nhang noi voi may de tu.De tu Tuyet Tinh Cung hoang mang ma nhin nhau, dem cung chu nha minh nhot vao long sat, chinh la danh vao mat cua Tuyet Tinh Cung, ma pho cung chu cu nhien lai