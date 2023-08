THAT DEP TRAI, SOAI CA KHONG SAI, DANH GIA SOAI CA THIEN PHU."CHU THOT KHONG CAM LONG. "NAY, TEN NHI LUC KIA, CAU DAM DONG VAI MY NHAN KHONG, DE CHUNG TOI CHIEM NGUONG MOT CHUT, NHU VAY CAU MOI NO MUI DUOC. DO CAU CO DAM KHONG CHU!""CUT!" SOAI CA THANH TU CUOI MANG, KHAU KHI DAY CAO NGAO, CACH XA VAN DAM VOI HINH TUONG XINH DEP CUA CAU. "DUNG CHINH VO ICH, NHANH DI! NGUOI TA QUANG CAO THI CUNG KHONG LAM TON HAI DEN CHUNG TA." TRONG LUC NOI CHUYEN, CAU TA VO THUC SO MUI MOT CAI, RO RANG CO CHUT AY NAY."DUOC, TRUOC TIEN TOI CHO CAU XEM VU CONG CHINH CUA CHUNG TOI, KHONG CAN PHAI NOI, GIA TRI NHAN SAC KHANG DINH HON NGUOI BEN KIA CUA CAC NGUOI!" NOI XONG, ANH TA DUA ONG KINH NHAM NGAY DO NHUOC.NHI LUC THAY DO NHUOC CUOI: "EM GAI THAT DANG YEU NHA, VE PHAN NHAN SAC, CHU THOT CUA TOI, TOI VOI ANH XEM NHU NGANG NHAU." VUA NOI CAU TA VUA HUONG MAY ANH VE PHIA VU CONG CHINH BEN MINH.CHI THAY, TREN MAN HINH XUAT HIEN MOT CO GAI VO CUNG CA TINH, CHI CAN MAU TOC THOI DA CO THE THAY DUOC CO CA BA LOAI LAM, TIM, DEN. DUOI MAI TOC DAI BA MAU LA MOT KHUON MAT LANH LUNG. NGUOC LAI, KHUON MAT KHONG CO BOI NHUNG THU LON XON KIA MA VO CUNG SACH SE, XINH DEP VA LANH LUNG.CHU THOT VUA NHIN THAY CO GAI CA TINH RO RANG DA RAT PHAN KHICH NOI: "GIOI LAM! THANH DUYET DUYET, DAU CUA CO CO BI DAP VAO

