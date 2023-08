TAY VOI TRINH TAM ROI LANG LE DI DEN SAU LUNG CUA THAM THAM PHU TU TU, DUNG CHUNG MOT CHO VOI BACH GIAI VU.LUC NAY, CO UYEN VAN KHACH SAO GIU THAM PHU TU LAI: "TONG GIAM DOC THAM, HAY LA CHUNG TA CUNG NHAU DI AN MOT BUA COM DAM BAC NHE."THAM PHU TU CUOI HA HA: "TOI DA LAM PHIEN CAU CA BUOI SANG ROI, KHONG TIEN LAI QUAY RAY CAU THEM MOT BUA COM. NEU CO CO HOI, TOI SE MOI TONG GIAM DOC CO AN COM SAU NHE.""VAY TOI XIN DAT TRUOC BUA COM NAY CUA TONG GIAM DOC THAM."CO UYEN NOI CHUYEN VUI VE, SAU DO KHOI PHUC LAI VE CAO QUY VA PHONG LUU TREN THUONG TRUONG, MAT MUI HAO HOA PHONG NHA, ANH MAT DAC BIET YEN TINH CHUYEN DONG HUONG VE PHIA DO NHUOC. ANH DUNG LAI MOT CHUT ROI NHE NHANG LUOT QUA. DO NHUOC NHIN XUONG, KHONG DAM LIEC MAT VE PHIA CO UYEN, VAN NGAY NGUOI NHIN CHAM CHAM VAO VAT AO PHIA SAU LUNG CUA THAM PHU TU.BON HO KHONG HEN MA CUNG MOT SUY NGHI, AI CUNG DEU CHON CACH QUEN DI TAT CA NHUNG CHUYEN XAY RA O CAU THANG.CO UYEN TIEP TUC DUA THAM PHU TU DEN THANG THANG MAY. LUC NAY, ANH KHONG NHIN DO NHUOC DU CHI MOT CAI. DO NHUOC CUNG VAY, TRANH NHIN MAT CO UYEN, HAI NGUOI GIONG NHU NGUOI XA LA CHUA TUNG QUEN BIET VA CUNG CHUA TUNG XAY RA BAT KY CHUYEN GI.RA KHOI CONG TY CUA CO UYEN, THAM PHU TU NOI VOI DO NHUOC VA BACH GIAI VU: "BAY GIO CUNG SAP DEN GIO AN COM ROI, CHUNG TA KHONG THE XAU HO DE CHO TONG GIAM DOC CO MOI. VAY THI DE CHO ONG CHU NHU TOI DAY MOI HAI CO THU KI AN BUA COM NHE."TAT NHIEN LA BACH GIAI VU RAT VUI VE: "TONG GIAM DOC THAM, DAY L