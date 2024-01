W88 được thành lập vào năm 2008, thuộc sở hữu của tập đoàn Marquee Holdings Ltd và được đại diện pháp lý bởi công ty Aquoz Solutions. Hiện tại, trụ sở của nhà cái w88 được đặt tại Tầng 28, Tòa nhà Zuellig, Đại lộ Makati, cor Paseo de Roxas, Makati, Metro Manila, Philippines.

W88 Club là một trong những nhà cái trực tuyến hợp pháp, được cấp phép hoạt động (mã số 17-0006-RE) kinh doanh cá cược tự do toàn cầu, bởi Cơ quan điều hành và quản lý cá cược trực tuyến Philippines – PAGCOR, căn cứ theo Sắc lệnh của Tổng thống 1896, được sửa đổi bởi Đạo luật Cộng hòa 9487.

Sau 14 năm hoạt động,

trang chủ w88

đã dần khẳng định được vị thế của mình và trở thành nhà cái phổ biến nhất khu vực Châu Á, với 1.5 Triệu lượt truy cập hàng tháng. Đặc biệt được yêu thích tại các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore…

Thực tế tại Việt Nam, mô hình kinh doanh cá cược vẫn chưa được công nhận. Tuy nhiên, W88 vẫn là nhà cái quốc tế hợp pháp và được phép hoạt động tự do tại các nước trên thế giới. Luật pháp Việt Nam không thể can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của nhà cái w88, hay thậm chí là không có thẩm quyền để kiểm soát và bắt giữ. Mặt khác, Nhà nước Việt Nam có thể thắt chặt an ninh mạng để hạn chế tối đa các hoạt động đánh bạc và cá độ trong lãnh thổ Việt Nam. Đó cũng là lý do mà link vào nhà cái hợp pháp W88 thường xuyên bị chặn.

Để việc truy cập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, anh em hãy nhấp vào đường link w88clubvn.net nhé.

