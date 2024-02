"The One Residence Bình Dương, vị trí tại Đường Lê Hoàn, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, đồng hành cùng Tập đoàn Becamex - đơn vị uy tín hàng đầu, nổi bật với tư cách chủ đầu tư, là dự án đô thị thăng trầm và triển vọng. Tổng diện tích lên đến 44ha, tọa lạc ở trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương, nơi khắc lên bức tranh sống hiện đại với tiện ích đa dạng và hạ tầng hoàn thiện. The One Residence không chỉ thu hút giới đầu tư mà còn là nơi lý tưởng cho cuộc sống ổn định, với diện tích đất được phân lô linh hoạt và rộng rãi (5m x 30m), cùng kiến trúc nhà phố đa dạng từ 1 trệt 1 lầu đến 1 trệt 2 lầu. Điều này giúp tối ưu hóa sử dụng không gian và đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của cư dân. Mọi thông tin tư vấn về dự án The One Residences Bình Dương, Vui lòng liên hệ: The One Residences Bình Dương Địa chỉ: Lê Lợi, Hoà Lợi, Tân Uyên, Bình Dương Số điện thoại: 906118639 Website: https://mbtglobal.vn/san-pham/the-one-residences-binh-duong/"

